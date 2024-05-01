В Индонезии эвакуировали тысячи людей и отменили авиарейсы из-за нового извержения вулкана Руанг
Киев • УНН
Тысячи людей эвакуированы и отменены авиарейсы в Индонезии из-за нового извержения вулкана Руанг, что вызвало густые облака пепла высотой более 5 км.
Вулкан Руанг в Индонезии поднял в небо густые облака пепла на высоту более 5 км. Из-за этого власти объявили эвакуацию для тысяч людей и прервали авиасообщение. Об этом УНН пишет со ссылкой на Al Jazeera.
Детали
Вулкан Руанг в провинции Северный Сулавеси, которая находится в центральной части Индонезийского архипелага, извергался по меньшей мере трижды, что вызвало опасения, что обломки могут упасть в море и вызвать цунами.
На видеозаписях, распространенных Индонезийским агентством по ликвидации последствий стихийных бедствий, видно, как над кратером Руанга вспыхивают молнии, а в воздух поднимаются огненно-красные облака лавы и камней.
Вулкан хорошо виден, виден шлейф дыма, он серый и густой, и достигает 500-700 метров над кратером
По его словам, уровень тревоги остается самым высоким по четырехуровневой системе, и он призвал жителей оставаться за пределами семикилометровой зоны отчуждения, объявленной властями.
Агентство сообщило, что все 843 жителя острова Руанг, где расположен вулкан, были перевезены в Манадо, столицу провинции, находящуюся примерно в 100 км. Около 12 тысяч человек с соседнего острова Тагуланданг эвакуируют на остров Сиау, находящийся дальше на север, для чего были задействованы два корабля.
Метеорологическое агентство Индонезии опубликовало карту, которая показала, что вулканический пепел достиг Борнео, острова, который Индонезия разделяет с Брунеем и Малайзией.
Индонезийское агентство по управлению воздушным движением AirNav Indonesia сообщило, что семь аэропортов были вынуждены закрыть, в том числе в Манадо и городе Горонтало.
Малайзийские авиалинии заявили, что пепел привел к отмене некоторых рейсов в штатах Сабах и Саравак на Борнео, при этом путешествия зависят от погодных условий.
Добавим
В Индонезии регулярно происходят землетрясения и извержения вулканов из-за ее расположения на тихоокеанском "Огненном кольце", где встречаются несколько тектонических плит.
В начале апреля на вулкане Руанг произошла серия извержений, которые также привели к эвакуации и перебоям в авиасообщении на фоне опасений цунами.
В 2018 году кратер вулкана Анак Кракатау, что между островами Ява и Суматра, частично обвалился во время мощного извержения, в результате которого огромные куски вулкана сползли в океан, что привело к цунами, которое убило более 400 человек и ранило тысячи.
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