В Індії батьки назвали новонароджену дівчинку на честь коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У розпал пандемії коронавірусу у світі батьківська пара у місті Горахпур, що в індійському штаті Уттар-Прадеш, назвали свою новонароджену дочку іменем “Корона”, в честь нового вірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deccan Herald.
“Дитина народилася в державній жіночій лікарні міста, всього за кілька годин до вступу в силу комендантської години в Джанта”, — йдеться у повідомленні.
Як виправдання імені дядько немовляти, сказав, що коронавірус “об’єднав” общину і “надихнув” народ на колективну боротьбу з ним.
“Вірус, безсумнівно, небезпечний ... він убив так багато людей в світі ... але він також навіяв нам багато хороших звичок в нашому житті”, — додав він.
Заявивши, що новонароджена була названа на честь COVID-19 після консультацій з матір’ю і батьком, а також з іншими членами сім’ї, дядько сказав, що люди не повинні боятися вірусу, а замість цього повинні слідувати порадам уряду.
“Ця дитина стане символом єдності народу в боротьбі з вірусом”, — зауважив він.
Персонал лікарні також привітав родину новонародженої за те, що він назвав її на честь коронавірусу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість померлих від COVID-19 у світі перевалила за 21 тис., захворіли майже 467 тисяч
Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.