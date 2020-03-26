В Індії батьки назвали новонароджену дівчинку на честь коронавірусу

КИЇВ. 26 березня. УНН. У розпал пандемії коронавірусу у світі батьківська пара у місті Горахпур, що в індійському штаті Уттар-Прадеш, назвали свою новонароджену дочку іменем “Корона”, в честь нового вірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deccan Herald.