В Индии родители назвали новорожденную девочку в честь коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В разгар пандемии коронавируса в мире, родительская пара в городе Горахпур, что в индийском штате Уттар-Прадеш, назвали свою новорожденную дочь именем “Корона”, в честь нового вируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deccan Herald.
“Ребенок родился в государственной женской больницы города, всего за несколько часов до вступления в силу комендантского часа в Джанта”, — говорится в сообщении.
В качестве оправдания имени дядя младенца, сказал, что коронавирус “объединил” общину и “вдохновил” народ на коллективную борьбу с ним.
“Вирус, несомненно, опасен ... он убил так много людей в мире ... но он также навеял нам много хороших привычек в нашей жизни”, — добавил он.
Заявив, что новорожденная была названа в честь COVID-19 после консультаций с матерью и отцом, а также с другими членами семьи, дядя сказал, что люди не должны бояться вируса, а вместо этого должны следовать советам правительства.
“Этот ребенок станет символом единства народа в борьбе с вирусом”, — отметил он.
Персонал больницы также приветствовал семью новорожденного за то, что он назвал ее в честь коронавируса.
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Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.