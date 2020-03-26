В Индии родители назвали новорожденную девочку в честь коронавируса

КИЕВ. 26 марта. УНН. В разгар пандемии коронавируса в мире, родительская пара в городе Горахпур, что в индийском штате Уттар-Прадеш, назвали свою новорожденную дочь именем “Корона”, в честь нового вируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deccan Herald.