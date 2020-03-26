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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89698 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101336 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103467 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102657 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110797 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100074 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 104707 просмотра

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В Индии родители назвали новорожденную девочку в честь коронавируса

В Индии родители назвали новорожденную девочку в честь коронавируса

Киев  •  УНН

 • 18108 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В разгар пандемии коронавируса в мире, родительская пара в городе Горахпур, что в индийском штате Уттар-Прадеш, назвали свою новорожденную дочь именем “Корона”, в честь нового вируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deccan Herald.

“Ребенок родился в государственной женской больницы города, всего за несколько часов до вступления в силу комендантского часа в Джанта”, — говорится в сообщении.

В качестве оправдания имени дядя младенца, сказал, что коронавирус “объединил” общину и “вдохновил” народ на коллективную борьбу с ним.

“Вирус, несомненно, опасен ... он убил так много людей в мире ... но он также навеял нам много хороших привычек в нашей жизни”, — добавил он.

Заявив, что новорожденная была названа в честь COVID-19 после консультаций с матерью и отцом, а также с другими членами семьи, дядя сказал, что люди не должны бояться вируса, а вместо этого должны следовать советам правительства.

“Этот ребенок станет символом единства народа в борьбе с вирусом”, — отметил он.

Персонал больницы также приветствовал семью новорожденного за то, что он назвал ее в честь коронавируса.

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Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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