В Індії будують найбільшу у світі екологічно чисту електростанцію
Київ • УНН
Adani Green Energy Limited будує одну з найбільших екологічно чистих гібридних вітро-сонячних електростанцій в Індії, площею понад 518 квадратних кілометрів і вартістю близько 20 мільярдів доларів, щоб забезпечити електроенергією 16 мільйонів індійських будинків і сприяти досягненню цілей Індії в галузі відновлюваної енергетики.
Компанія Adani Green Energy Limited будує одну найбільших екологічно чистих електростанцій в пустелі на заході Індії. Про це пише CNN, передає УНН.
Деталі
Adani Green Energy Limited (AGEL) будує розлогу гібридну вітро-сонячну електростанцію Khavda в штаті Гуджарат на заході Індії — лише за 19 кілометрів від кордону Індії та Пакистану, одного з найнебезпечніших у світі.
Обʼєкт матиме площу в понад 518 квадратних кілометрів і коштуватиме близько 20 мільярдів доларів. Очікується, що на будівництво знадобиться п’ять років.
У компанії очікують, що а "чистої" енергії від цієї станції вистачить, щоб заживлювати 16 мільйонів індійських будинків.
Загалом корпорація Adani Group планує інвестувати 100 мільярдів доларів у перехід країни від атомної енергетики на відновлювану протягом наступного десятиліття.
Доповнення
У виданні кажуть, що успіх електростанції матиме вирішальне значення для Індії, оскільки країна намагається зменшити забруднення навколишнього середовища, водночас задовольняючи зростаючі енергетичні потреби суспільства.
Зокрема, премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв, що відновлювані джерела енергії, як-от сонячні й вітрові станції, задовольнятимуть 50% енергетичних потреб Індії до кінця цього десятиліття.
Також Індійський уряд поставив мету виробляти 500 гігават відновлюваної електроенергії до 2030 року. AGEL планує забезпечити принаймні 9% від цієї цифри.
Нагадаємо
Індія запропонує приватним компаніям інвестувати близько 26 мільярдів доларів у свій ядерний енергетичний сектор, щоб збільшити кількість "чистих" джерел електроенергії.