В Индии строят крупнейшую в мире экологически чистую электростанцию

Компания Adani Green Energy Limited строит одну крупнейших экологически чистых электростанций в пустыне на западе Индии. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Adani Green Energy Limited (AGEL) строит широкую гибридную ветро-солнечную электростанцию Khavda в штате Гуджарат на западе Индии - всего в 19 километрах от границы Индии и Пакистана, одной из самых опасных в мире.

Объект будет иметь площадь более 518 квадратных километров и будет стоить около 20 миллиардов долларов. Ожидается, что на строительство понадобится пять лет.

В компании ожидают, что а "чистой" энергии от этой станции хватит, чтобы запитать 16 миллионов индийских домов.

В целом корпорация Adani Group планирует инвестировать 100 миллиардов долларов в переход страны от атомной энергетики на возобновляемую в течение следующего десятилетия.

Дополнение

В издании говорят, что успех электростанции будет иметь решающее значение для Индии, поскольку страна пытается уменьшить загрязнение окружающей среды, одновременно удовлетворяя растущие энергетические потребности общества.

В частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал, что возобновляемые источники энергии, такие как солнечные и ветровые станции, будут удовлетворять 50% энергетических потребностей Индии до конца этого десятилетия.

Также Индийское правительство поставило цель производить 500 гигаватт возобновляемой электроэнергии к 2030 году. AGEL планирует обеспечить по крайней мере 9% от этой цифры.

Напомним

Индия предложит частным компаниям инвестировать около 26 миллиардов долларов в свой ядерный энергетический сектор, чтобы увеличить количество "чистых" источников электроэнергии.