Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
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Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
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Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
В Индии строят крупнейшую в мире экологически чистую электростанцию
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"Это как будто пукнуть в дерево": Фицо высмеял словаков, которые собрали 4 миллиона евро на ВСУ
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В Индии строят крупнейшую в мире экологически чистую электростанцию
Adani Green Energy Limited строит одну из крупнейших экологически чистых гибридных ветро-солнечных электростанций в Индии, площадью более 518 квадратных километров и стоимостью около 20 миллиардов долларов, чтобы обеспечить электроэнергией 16 миллионов индийских домов и способствовать достижению целей Индии в области возобновляемой энергетики.
В Крыму раздаются взрывы вблизи Симферополя: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту
В оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы, а российские власти перекрыли движение на Крымском мосту после того, как на полуострове прогремело около 10 взрывов.
В Харькове переименовали станцию метро "Пушкинская" и еще более 300 топонимов города
Харьков переименовал 367 топонимов, связанных с Россией, включая станции метро "Пушкинская" и "Южный вокзал", в рамках усилий по дерусификации.
Президент Литвы поддержал идею о возвращении в Украину военнообязанных мужчин
Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею возвращения в Украину призывников, которые выехали в ЕС в начале полномасштабного вторжения, заявляя, что Украина должна иметь мобилизационные планы, а ее союзники должны всячески помогать Киеву.
Турция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов на пост главы НАТО - СМИ
Турция готова поддержать кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего Генерального секретаря НАТО, но он все еще нуждается в одобрении Венгрии, Румынии, Словакии, чтобы обеспечить единодушный консенсус, необходимый для назначения.
FT: в ЕС могут начать расследование в отношении Facebook и Instagram из-за распространения роспропаганды
Европейский Союз будет расследовать деятельность компании Meta (Facebook и Instagram) из-за опасений, что ее модерация в социальных сетях недостаточно эффективна, чтобы остановить распространенную политическую рекламу и дезинформацию из-за рубежа, которая может подорвать будущие европейские выборы.
"Это как будто пукнуть в дерево": Фицо высмеял словаков, которые собрали 4 миллиона евро на ВСУ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высмеял словаков, которые собрали 4 миллиона евро на поддержку Вооруженных сил Украины, предпочитая мирное урегулирование и прекращение огня вместо военной помощи.
Убийство украинских военных в Германии: один из погибших был бойцом ДШВ
На днях в Германии убили двух украинских военных, которые прибыли туда на лечение. Один из погибших ранее служил в Десантно-штурмовых войсках и получил ранения в боях за Белогоровку.
Сирский прокомментировал визит главы НАТО Столтенберга в Киев
В Национальном университете обороны Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга приветствовали Президент Украины Владимир Зеленский, Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время его визита в Украину.
российский удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 32
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате российского ракетного удара по набережной в Одессе погибли 4 человека, еще 32 получили ранения, в том числе 2 детей.