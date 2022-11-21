В IBOX BANK розповіли, де в Польщі можна поповнити українські банківські картки

Деталі

Термінали IboxPay у Польщі надаватимуть усі ті ж самі послуги, які доступні в Україні. Зокрема, через них можна поповнювати картки українських банків, які входять до топ-10 за емісією.

Цитата

“Термінальний бізнес потребує локації, розміщення та роботи терміналів. Ми почали шукати найбільш популярні місця у Польщі. Там ТРЦ називають “галереями”. І з усіма “галереями” Варшави ми підписали договори. Вони передбачають розміщення наших терміналів та можливість доступу для інкасації. З основних наших досягнень зараз – топ-10 українських банків за емісією вийшли з нами на зв'язок та пропонують договори поповнення своїх українських карток у Варшаві із внутрішньою винагородою IBOX BANK. По суті ми стаємо логістичним хабом, транснаціональним коридором коштів між Польщею та Україною. Ключиком до дверей, у які стукали всі українські банки до своїх польських партнерів – дайте можливість за кордоном поповнювати нашим вимушеним емігрантам гроші на локальні українські банки. Саме наше рішення, яке було випадковим, стратегічно не запланованим, стало ключиком, який закрив проблеми всіх банків-емітентів України та дав можливість поповнювати рахунки.

У Польщі, у Варшаві, у нас будуть представлені всі мерчанти, які зараз представлені у нас на терміналах в Україні. А це понад 1000 ексклюзивних договорів з унікальними умовами поповнення для IBOX BANK із внутрішньою винагородою”, - розповіла Альона Шевцова.

Нагадаємо

Транзакційний банк IBOX BANK працює над запуском в Європі функції P2P переказів.

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, що працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 року банк зафіксував п'ятикратне зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь торішній дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на пів мільярда гривень.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaААА за національною шкалою.