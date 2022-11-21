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В IBOX BANK рассказали, где в Польше можно пополнить украинские банковские карты

В IBOX BANK рассказали, где в Польше можно пополнить украинские банковские карты

Киев • УНН

 • 1108297 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Терминалы IboxPay, через которые украинцы смогут пополнять свои банковские карты и оплачивать услуги, скоро можно будет найти во всех ТРЦ Варшавы. Об этом рассказала акционер IBOX BANK Алена Шевцова во время конференции FinTech Ukraine 2022, передает УНН.

Детали

Терминалы IboxPay в Польше будут предоставлять все те же услуги, которые доступны в Украине. В частности, через них можно пополнять карты украинских банков, входящих в топ-10 по эмиссии.

Цитата

“Терминальный бизнес требует локации, размещения и работы терминалов. Мы начали искать самые популярные места в Польше. Там ТРЦ называют “галереями”. И со всеми “галереями” Варшавы мы подписали договоры. Они предполагают размещение наших терминалов и возможность доступа к инкассации. Из наших основных достижений сейчас – топ-10 украинских банков по эмиссии вышли с нами на связь и предлагают договоры пополнения своих украинских карт в Варшаве с внутренним вознаграждением IBOX BANK. По сути, мы становимся логистическим хабом, транснациональным коридором средств между Польшей и Украиной. Ключиком к двери, в которую стучали все украинские банки к своим польским партнерам, – дайте возможность за границей пополнять нашим вынужденным эмигрантам деньги на локальные украинские банки. Именно наше решение, которое было случайным, стратегически не запланированным, стало ключиком, который закрыл проблемы всех банков-эмитентов Украины и позволил пополнить счета.

В Польше, в Варшаве, у нас будут представлены все мерчанты, которые сейчас представлены у нас на терминалах в Украине. А это более 1000 эксклюзивных договоров с уникальными условиями пополнения для IBOX BANK с внутренним вознаграждением”, – рассказала Алена Шевцова.

Напомним

Транзакционный банк IBOX BANK работает над запуском в Европе функции P2P переводов.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 г. банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали весь доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.

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