В.Гройсман зустрінеться з Прем’єр-міністром Хорватії 21 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У понеділок 21 листопада Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман проведе робочу зустріч з Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.
Місце проведення: вул. Інститутська, 7; Клуб Кабінету Міністрів України.
По завершенні зустрічі, о 10.40, запланований спільний брифінг Володимира Гройсмана та Андрея Пленковича.
Об 11:15 Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман і Прем'єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович візьмуть участь у відкритті Українсько-хорватського бізнес-форуму.
Місце проведення форуму: вул. Велика Житомирська, 33; Торгово-промислова палата України.