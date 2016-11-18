В.Гройсман встретится с Премьер-министром Хорватии 21 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В понедельник, 21 ноября Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет рабочую встречу с Премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.
Место проведения: ул. Институтская, 7; Клуб Кабинета Министров Украины.
По завершении встречи, в 10:40, запланирован совместный брифинг Владимира Гройсмана и Андрея Пленковича.
В 11:15 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович примут участие в открытии Украинско-хорватского бизнес-форума.
Место проведения форума: ул. Большая Житомирская, 33; Торгово-промышленная палата Украины.