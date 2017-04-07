В.Гройсман пообіцяв європарламентарям продовжувати реформи у напрямку європейської інтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Уряд продовжить здійснювати реформи у напрямку європейської інтеграції та вдячний Європейському Парламенту за ухвалене учора рішення про лібералізацію візового режиму для України. Про це Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив під час зустрічі із Главою делегації Європейського Парламенту в Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Даріушем Розаті та Головою Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах Девідом МакАлістером, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“Для нас це дуже важливо, особливо у такий непростий період. Я думаю, що за цей тиждень ми зробили дуже великий прогрес, Я хотів дуже подякувати за підтримку і за ці рішення, які для України є надзвичайно важливими”, — сказав В.Гройсман.
Він наголосив, що Уряд продовжить виконання завдань, що стоять на порядку денному подальших реформ на шляху країни до європейської інтеграції. З огляду на це, він наголосив, що Україна очікує завершення ратифікації Угоди про асоціацію із Європейським Союзом.
Володимир Гройсман поінформував співрозмовників про вжиті Урядом заходи та досягнення щодо макроекономічної стабілізації, а також плани на 2017 рік. Так, нещодавно ухваленим Стратегічним планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року визначено 5 ключових реформ, над яким концентрується Кабінет Міністрів України, серед них: пенсійна, земельна реформи, реформи освіти, охорони здоров’я та масштабна приватизація.
Сторони також торкнулися питання співробітництва у напрямку енергетичної безпеки. Володимир Гройсман підкреслив неприпустимість реалізації проектів “Опал” та Nord Stream 2, що підривають енергетичну безпеку не тільки України, а й окремих держав-членів ЄС. У цьому контексті Прем’єр-міністр закликав Європейський Парламент приділити цьому питанню особливу увагу.
Як повідомляв УНН, 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.