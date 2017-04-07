В.Гройсман пообещал европарламентариям продолжать реформы в направлении европейской интеграции

“Для нас это очень важно, особенно в самый неподходящий момент. Я думаю, что за эту неделю мы сделали очень большой прогресс, Я хотел очень поблагодарить за поддержку и за эти решения, для Украины чрезвычайно важны”, — сказал В.Гройсман.

Он отметил, что Правительство продолжит выполнение задач, стоящих на повестке дня дальнейших реформ на пути страны к европейской интеграции. Учитывая это, он подчеркнул, что Украина ожидает завершения ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

В.Гройсман проинформировал собеседников о принятых Правительством мерах и достижения в макроэкономической стабилизации, а также планах на 2017 год. Так, недавно принятым Стратегическим планом приоритетных действий правительства до 2020 года определены 5 ключевых реформ, над которым концентрируется Кабинет Министров Украины, среди них: пенсионная, земельная реформы, реформы образования, здравоохранения и масштабная приватизация.

Стороны также затронули вопрос сотрудничества в направлении энергетической безопасности. В.Гройсман подчеркнул недопустимость реализации проектов “Опал” и Nord Stream 2, подрывающие энергетической безопасности не только Украины, но и отдельных государств-членов ЕС. В этом контексте Премьер-министр призвал Европейский Парламент уделить этому вопросу особое внимание.

Как сообщал УНН, 6 апреля Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС.