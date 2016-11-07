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В.Гройсман пообіцяв одеситам особисто опікуватися областю до призначення нового голови ОДА

В.Гройсман пообіцяв одеситам особисто опікуватися областю до призначення нового голови ОДА

Київ • УНН

 • 7931 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що особисто контролюватиме ситуацію на Одещині до призначення нового очільника ОДА. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Мене, як Прем’єр-Міністра України, зараз найбільше хвилює ситуація в Одеській області. Хочу зі свого боку запевнити одеситів, що поки область залишатиметься без першого керівника регіону, ситуація на Одещині буде на моєму особистому контролі”, — написав В.Гройсман.

Також, Премєр-міністр попередив одеситів, що голова ОДА з’явиться в області не раніше, ніж за місяць.

“Відповідно до чинного законодавства, якщо Президент задовольнить заяву Голови ОДА, принаймні місяць після цього триватиме конкурс на призначення нового голови”, — зазначив він.

Нагадаємо, голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі сьогодні на прес-конференції, що проходила на Морському вокзалі, заявив про те, що подає у відставку.

Українські Національні Новини

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