В.Гройсман пообещал одесситам лично заниматься областью до назначения нового председателя ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что лично будет контролировать ситуацию в Одесской области до назначения нового главы ОГА. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Меня, как премьер-министра Украины, сейчас больше всего волнует ситуация в Одесской области. Хочу со своей стороны заверить одесситов, пока область будет оставаться без первого руководителя региона, ситуация в Одесской области будет на моем личном контроле", - написал В.Гройсман.
Также, Премьер-министр предупредил одесситов, что председатель ОГА появится в области не раньше, чем через месяц.
"Согласно действующему законодательству, если Президент удовлетворит заявление Председателя ОГА, по крайней мере месяц после этого будет продолжаться конкурс на назначение нового председателя", - отметил он.
Напомним, председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили сегодня на пресс-конференции, проходившей на Морском вокзале, заявил о том, что подает в отставку.