В.Гройсман пообещал одесситам лично заниматься областью до назначения нового председателя ОГА

"Меня, как премьер-министра Украины, сейчас больше всего волнует ситуация в Одесской области. Хочу со своей стороны заверить одесситов, пока область будет оставаться без первого руководителя региона, ситуация в Одесской области будет на моем личном контроле", - написал В.Гройсман.

Также, Премьер-министр предупредил одесситов, что председатель ОГА появится в области не раньше, чем через месяц.

"Согласно действующему законодательству, если Президент удовлетворит заявление Председателя ОГА, по крайней мере месяц после этого будет продолжаться конкурс на назначение нового председателя", - отметил он.

Напомним, председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили сегодня на пресс-конференции, проходившей на Морском вокзале, заявил о том, что подает в отставку.