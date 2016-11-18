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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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В.Гройсман: підвищення тарифів не стане приводом для збагачення енергокомпаній

В.Гройсман: підвищення тарифів не стане приводом для збагачення енергокомпаній

Київ • УНН

 • 7809 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Підвищення тарифів не стане приводом для збагачення приватних енергокомпаній, хоча може бути зловживання на базовому рівні, але не системно. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв’ю “Радіо Свобода”, передає УНН.

“Так не може бути (підвищення тарифів не стане приводом для збагачення приватних енергокомпаній — ред.). Те, що можуть бути зловживання на якомусь базовому рівні, я думаю, що це може мати місце. Але системно — ні. Тому що по великому рахунку собівартість — вони мають ці кошти кудись покласти на собівартість. Це дуже легко перевіряється, з одного боку. З іншого боку, це безготівкові кошти. Вони не є готівкою. Тобто, якщо ми платимо за тепло, якщо ми платимо за електроенергію, ці кошти потрапляють в касу, і в касі вони розносяться, відповідно підконтрольні податковій, КРУ і так далі. Тобто там робити серйозні, системні зловживання дуже і дуже важко”, — наголосив В.Гройсман.

Нагадаємо, в Антимонопольному комітеті України обговорили можливі шляхи уникнення подвійної оплати за комунальні послуги.

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