В.Гройсман: підвищення тарифів не стане приводом для збагачення енергокомпаній

“Так не може бути (підвищення тарифів не стане приводом для збагачення приватних енергокомпаній — ред.). Те, що можуть бути зловживання на якомусь базовому рівні, я думаю, що це може мати місце. Але системно — ні. Тому що по великому рахунку собівартість — вони мають ці кошти кудись покласти на собівартість. Це дуже легко перевіряється, з одного боку. З іншого боку, це безготівкові кошти. Вони не є готівкою. Тобто, якщо ми платимо за тепло, якщо ми платимо за електроенергію, ці кошти потрапляють в касу, і в касі вони розносяться, відповідно підконтрольні податковій, КРУ і так далі. Тобто там робити серйозні, системні зловживання дуже і дуже важко”, — наголосив В.Гройсман.

Нагадаємо, в Антимонопольному комітеті України обговорили можливі шляхи уникнення подвійної оплати за комунальні послуги.