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15 марта, 19:03 • 111017 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154657 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130311 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123386 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108652 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103461 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100085 просмотра

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В.Гройсман: повышение тарифов не станет поводом для обогащения энергокомпаний

В.Гройсман: повышение тарифов не станет поводом для обогащения энергокомпаний

Киев • УНН

 • 7809 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Повышение тарифов не станет поводом для обогащения частных энергокомпаний, хотя могут быть злоупотребления на базовом уровне, но не системно. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

"Так не может быть (повышение тарифов не станет поводом для обогащения частных энергокомпаний - ред.). То, что могут быть злоупотребления на каком-то базовом уровне, я думаю, что это может иметь место. Но системно - нет. Потому что по большому счету себестоимость - они эти средства куда-то должны положить на себестоимость. Это очень легко проверяется, с одной стороны. С другой стороны, это безналичные средства. Они не являются наличными. То есть, если мы платим за тепло, если мы платим за электроэнергию, эти средства попадают в кассу, и в кассе они разносятся, соответственно подконтрольные налоговой, КРУ и так далее. То есть там делать серьезные, системные злоупотребления очень и очень трудно", - подчеркнул В.Гройсман.

Напомним, в Антимонопольном комитете Украины обсудили возможные пути избежания двойной оплаты за коммунальные услуги.

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