В.Гройсман: повышение тарифов не станет поводом для обогащения энергокомпаний

"Так не может быть (повышение тарифов не станет поводом для обогащения частных энергокомпаний - ред.). То, что могут быть злоупотребления на каком-то базовом уровне, я думаю, что это может иметь место. Но системно - нет. Потому что по большому счету себестоимость - они эти средства куда-то должны положить на себестоимость. Это очень легко проверяется, с одной стороны. С другой стороны, это безналичные средства. Они не являются наличными. То есть, если мы платим за тепло, если мы платим за электроэнергию, эти средства попадают в кассу, и в кассе они разносятся, соответственно подконтрольные налоговой, КРУ и так далее. То есть там делать серьезные, системные злоупотребления очень и очень трудно", - подчеркнул В.Гройсман.

Напомним, в Антимонопольном комитете Украины обсудили возможные пути избежания двойной оплаты за коммунальные услуги.