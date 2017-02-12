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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В.Гройсман очікує в 2017 р. збільшення місцевих бюджетів на 25%

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман очікує, що у 2017 році місцеві бюджету зростуть на 25%. Про це він заявив під час ефірів одного з телеканалів, повідомляє УНН.

В.Гройсман очікує в 2017 р. збільшення місцевих бюджетів на 25%

За його словами, минулого року місцеві бюджети зросли на 50%.

"Я очікую, що цього року місцеві бюджети зростуть ще на 25%", - зазначив він.

Нагадаємо, голова Державної фіскальної служби Роман Насіров раніше повідомив, що у 2017 році надходження до місцевих бюджетів збільшаться на 20%.

Як повідомляв УНН, представники Ради Європи під час зустрічі з українською делегацією відзначили значний успіх, досягнутий Україною на шляху децентралізації, та закликали до продовження цієї реформи, а також підтвердили готовність і надалі надавати експертну та організаційну підтримку Україні у цій сфері.

Українські Національні Новини

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