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В.Гройсман ожидает в 2017 году увеличение местных бюджетов на 25%

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает, что в 2017 году местные бюджета вырастут на 25%. Об этом он заявил во время эфиров одного из телеканалов, сообщает УНН.

В.Гройсман ожидает в 2017 году увеличение местных бюджетов на 25%

По его словам, в прошлом году местные бюджеты выросли на 50%.

"Я ожидаю, что в этом году местные бюджеты вырастут еще на 25%", - отметил он.

Напомним, председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров ранее сообщил, что в 2017 году поступления в местные бюджеты увеличатся на 20% .

Как сообщал УНН, представители Совета Европы во время встречи с украинской делегацией отметили значительный успех, достигнутый Украиной на пути децентрализации, и призвали к продолжению этой реформы, а также подтвердили готовность и в дальнейшем оказывать экспертную и организационную поддержку Украины в этой сфере.

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