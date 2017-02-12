В.Гройсман ожидает в 2017 году увеличение местных бюджетов на 25%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает, что в 2017 году местные бюджета вырастут на 25%. Об этом он заявил во время эфиров одного из телеканалов, сообщает УНН.
По его словам, в прошлом году местные бюджеты выросли на 50%.
"Я ожидаю, что в этом году местные бюджеты вырастут еще на 25%", - отметил он.
Напомним, председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров ранее сообщил, что в 2017 году поступления в местные бюджеты увеличатся на 20% .
Как сообщал УНН, представители Совета Европы во время встречи с украинской делегацией отметили значительный успех, достигнутый Украиной на пути децентрализации, и призвали к продолжению этой реформы, а также подтвердили готовность и в дальнейшем оказывать экспертную и организационную поддержку Украины в этой сфере.