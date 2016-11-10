В.Гройсман: на розвиток агросектору передбачено вже 5 млрд грн на наступний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що на наступний рік на розвиток агросектору передбачено вже 5 млрд грн. Про це він сказав під час зустрічі з робітниками херсонського комбайного заводу, передає УНН.
“Наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб ми відродили український трактор, відродити можливість закупки нашої продукції, агротехніки. Наше завдання сьогодні підтримати аграрний сектор, аграрних виробників. Вже 5 млрд грн передбачено на наступний рік на розвиток агросектору” — сказав прем’єр-міністр.
Також він зазначив, що завданням України є самостійне забезпечення агровиробників необхідною технікою.
“Наше завдання максимально виготовляти те, що потрібно для України, самому”, — зазначив В.Гройсман.