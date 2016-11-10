В.Гройсман: на развитие агросектора предусмотрено уже 5 млрд грн на следующий год
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что на следующий год на развитие агросектора предусмотрено уже 5 млрд грн. Об этом он сказал во время встречи с рабочими херсонского комбайны завода, передает УНН.
"Наша задача сегодня заключается в том, чтобы мы возродили украинский трактор, возродить возможность закупки нашей продукции, агротехники. Наша задача сегодня поддержать аграрный сектор, аграрных производителей. Уже 5 млрд грн предусмотрено на следующий год на развитие агросектора", - сказал премьер-министр.
Также он отметил, что задачей Украины является самостоятельное обеспечение агропроизводителей необходимой техникой.
"Наша задача максимально производить то, что нужно для Украины, самому", - отметил В.Гройсман.