В.Гройсман: на развитие агросектора предусмотрено уже 5 млрд грн на следующий год

"Наша задача сегодня заключается в том, чтобы мы возродили украинский трактор, возродить возможность закупки нашей продукции, агротехники. Наша задача сегодня поддержать аграрный сектор, аграрных производителей. Уже 5 млрд грн предусмотрено на следующий год на развитие агросектора", - сказал премьер-министр.

Также он отметил, что задачей Украины является самостоятельное обеспечение агропроизводителей необходимой техникой.

"Наша задача максимально производить то, что нужно для Украины, самому", - отметил В.Гройсман.