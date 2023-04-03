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В Гаазі почався суд над експрезидентом Косово Тачі у справі про військові злочини

В Гаазі почався суд над експрезидентом Косово Тачі у справі про військові злочини

Київ • УНН

 • 636196 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Колишній президент Косово Хашим Тачі та троє співзвинувачених постали перед судом у Косівській спеціалізованій палаті в понеділок вранці за звинуваченням у військових злочинах та злочинах проти людяності, ймовірно вчинених у період з березня 1998 року по вересень 1999 року в Косово під час і відразу після війни з сербськими військами. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Четверо підсудних, Хашим Тачі, Кадрі Веселі, Якуп Красніки та Реджеп Селімі не визнали себе винними.

Усі четверо були високопоставленими діячами Визвольної армії Косова, партизанської організації ОАК під час війни та брали участь у керівництві боротьбою проти югославської армії, сербської поліції та воєнізованих формувань, і всі стали високопоставленими політиками у післявоєнний період.

Хашим Тачі пішов у відставку у 2020 році, щоб захистити себе від звинувачень у злочинах.

Кадрі Веселі – колишній спікер парламенту та лідер Демократичної партії Косово. Якуп Красніки був головою національної ради Соціал-демократичної ініціативи, партії NISMA, а Реджеп Селімі був головою депутатської групи партії "Ветевендосьє" на момент арешту.

«Я повністю невинний», — сказав Тачі суддям Косівської спеціалізованої палати, коли розпочався судовий процес. Інші троє підсудних також повторили заяви про невинність.

Їм висунуто звинувачення у злочинах проти людяності, таких як переслідування, тюремне ув'язнення, інші нелюдські дії, тортури, вбивства та насильницькі викрадення, а також у військових злочинах, пов'язаних з незаконними або довільними арештами та затриманнями, жорстоким поводженням, тортурами та вбивствами.

Очікується, що звинувачення викладе звинувачення та докази проти підсудних у своєму вступному слові. Очікується, що буде запрошено свідчення понад 310 свідків.

Тачі та троє співзвинувачених звинувачуються в індивідуальній відповідальності за злочини як члени «спільного злочинного підприємства», у тому, що вони несуть вищу відповідальність за злочини як керівників ОАК, а також у пособництві та підбурюванні до злочинів.

У обвинувальному висновку стверджується, що підсудні прагнули закріпити свій контроль над Косово «засобами, включаючи незаконне залякування, жорстоке поводження, насильство та усунення тих, кого вважали противниками».

Вони несуть кримінальну відповідальність за майже 100 вбивств, скоєних у місцях утримання під вартою ОАК у Косові та на півночі Албанії. Затримані були етнічними албанцями, сербами та ромами, і ОАК вважала їх противниками, оскільки вважалося, що вони «співпрацювали чи співпрацюватимуть» з югославськими силами, офіційними особами чи державними установами.

Доповнення

Більшість із 13 000 осіб, які загинули у війні 1998-1999 років у Косові, були етнічними албанцями. Бойові дії завершилися 78-денною кампанією авіаударів НАТО по сербських силах. Близько 1 мільйона етнічних албанців-косоварів було вигнано зі своїх будинків.

Суд у Гаазі та пов'язана з ним прокуратура було створено після доповіді Ради Європи, правозахисного органу, у 2011 році, в якій містилися твердження про те, що бойовики ОАК займалися торгівлею людськими органами, взятими у в'язнів, та вбивали сербів та інших етнічних албанців. Звинувачення у витягуванні органів не були включені до обвинувального висновку проти Тачі.

2008 року Косово оголосило про свою незалежність від Сербії, що Белград відмовляється визнати. Сполучені Штати і більшість країн Заходу визнають декларацію, але Сербія, підтримувана союзниками росією та Китаєм, цього не робить.

Косово-сербські відносини залишаються напруженими, незважаючи на активізацію зусиль Вашингтона та Європейського Союзу, а також недавній план Заходу, який передбачає нормалізацію їхніх відносин.

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