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В Гааге начался суд над экс-президентом Косово Тачи по делу о военных преступлениях

Киев • УНН

 • 636191 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Бывший президент Косово Хашим Тачи и трое соответчиков предстали перед судом в Косовской специализированной палате в понедельник утром по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, вероятно совершенных в период с марта 1998 года по сентябрь 1999 года в Косово во время и сразу после войны с сербскими войсками. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Четверо подсудимых, Хашим Тачи, Кадри Весели, Якуп Красники и Реджеп Селими не признали себя виновными.

Все четверо были высокопоставленными деятелями Освободительной армии Косово, партизанской организации ОАК во время войны и участвовали в руководстве борьбой против югославской армии, сербской полиции и военизированных формирований, и все стали высокопоставленными политиками в послевоенный период.

Хашим Тачи ушел в отставку в 2020 году, чтобы защитить себя от обвинений в преступлениях.

Кадри Весели – бывший спикер парламента и лидер Демократической партии Косово. Якуп Красники был председателем национального совета Социал-демократической инициативы, партии NISMA, а Реджеп Селими был председателем депутатской группы партии "Ветевендосье" на момент ареста.

«Я полностью невиновен», — сказал Тачи судьям Косовской специализированной палаты, когда начался судебный процесс. Остальные трое подсудимых также повторили заявления о невиновности.

Им предъявлены обвинения в преступлениях против человечности, таких как преследование, тюремное заключение, другие бесчеловечные действия, пытки, убийства и насильственные похищения, а также в военных преступлениях, связанных с незаконными или произвольными арестами и задержаниями, жестоким обращением, пытками и убийствами.

Ожидается, что обвинение изложит обвинения и доказательства против подсудимых в своем вступительном слове. Ожидается, что будут приглашены более 310 свидетелей.

Тачи и трое сообвиняемые обвиняются в индивидуальной ответственности за преступления в качестве членов «совместного преступного предприятия», в том, что они несут высшую ответственность за преступления в качестве руководителей ОАК, а также в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям.

В обвинительном заключении утверждается, что подсудимые стремились закрепить свой контроль над Косово «средствами, включая незаконное запугивание, жестокое обращение, насилие и устранение тех, кого они считали противниками».

Они несут уголовную ответственность за почти 100 убийств, совершенных в местах содержания под стражей ОАК в Косово и на севере Албании. Задержанные были этническими албанцами, сербами и ромами, и ОАК считала их противниками, поскольку считалось, что они «сотрудничали или будут сотрудничать» с югославскими силами, официальными лицами или государственными учреждениями.

Дополнение

Большинство из 13 000 человек, погибших в войне 1998-1999 годов в Косово, были этническими албанцами. Боевые действия завершились 78-дневной кампанией авиаударов НАТО по сербским силам. Около 1 миллиона этнических албанцев-косоваров были изгнаны из своих домов.

Суд в Гааге и связанная с ним прокуратура были созданы после доклада Совета Европы, правозащитного органа, в 2011 году, в котором содержались утверждения о том, что боевики ОАК занимались торговлей человеческими органами, взятыми у заключенных, и убивали сербов и других этнических албанцев. Обвинения в извлечении органов не были включены в обвинительное заключение против Тачи.

В 2008 году Косово объявило о своей независимости от Сербии, которую Белград отказывается признать. Соединенные Штаты и большинство стран Запада признают декларацию, но Сербия, поддерживаемая союзниками россией и Китаем, этого не делает.

Косово-сербские отношения остаются напряженными, несмотря на активизацию усилий Вашингтона и Европейского Союза, а также недавний план Запада, предусматривающий нормализацию их отношений.

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