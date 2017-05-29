В ДПСУ розповіли про правила перетину кордону дітьми під час безвізу

"Щоб їздити до Європи без візи, обов’язково потрібно мати біометричний закордонний паспорт громадянина України. Така ж норма стосується і дітей. При цьому, паспорт громадянина України для виїзду за кордон дітям від народження і до 16 років оформляється строком на 4 роки. Після 16 років видаються паспорти з повним терміном дії – на 10 років. А от українцям зі звичайними, не біометричними закордонними паспортами, потрібно, як і раніше, оформлювати візу", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що оформляючи документ для поїздок дитини за кордон необхідно звернути увагу на те, що до 12 років діти не здають відбитки пальців, тим не менш такий паспорт зберігає статус біометричного і дає дозвіл на безвізовий в'їзд до ЄС. Вже з 12 років ця процедура є обов'язковою, а підпис дитини при оформленні паспорта ставиться, починаючи з 14 років.

Також біометричний паспорт, підтвердження мети та умов перебування і фінансове забезпечення необхідні в подорожі за замовчуванням.

Окремо у відомстві відмітили, що діти віком від 16 років і старші мають право подорожувати до Європи без віз самостійно, до 16 років виїжджати за межі України можна лише у супроводі обох батьків, або у супроводі одного з батьків чи з довіреною особою, маючи при собі нотаріально завірену згоду батьків. Також, якщо дитина віком до 16 років виїжджає з одним із батьків (опікунів, усиновлювачів), то необхідна нотаріально завірена згода другого з батьків (опікуна, усиновлювача). В той же час якщо один із батьків живе за кордоном, то згоду засвідчують у консульських установах МЗС України. Якщо один із батьків не хоче підписувати згоду, то такий спір вирішується у судовому порядку. Основна мета розгляду – довести, що виїзд за кордон відбувається в інтересах самої дитини.

Як повідомляв УНН, Президент підписав указ щодо реалізації права українців на безвізові поїздки до ЄС.