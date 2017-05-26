Президент підписав указ щодо реалізації права українців на безвізові поїздки до ЄС (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко в Одесі підписав указ про додаткові заходи щодо реалізації українцями права на безвізові поїздки до ЄС, передає кореспондент УНН.
“Саме тут в Одесі я маю підписати указ про додаткові заходи щодо забезпечення безперешкодної реалізації громадянами вибореного нами права на безвізові подорожі до ЄС. Українцям не треба буде більше принизливо стояти в чергах до консульських установ чи візових пунктів, не треба буде сплачувати візових зборів та послуги посередників, не треба буде витрачати час і гроші на бюрократичну роботу по збору непотрібних паперів. Достатньо біометричного українського паспорту”, — наголосив П.Порошенко.
Він додав, що більше 3,5 млн українців вже отримали біометричні паспорти.
Нагадаємо, 22 травня рішення про надання українцям права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу опублікували в Офіційному журналі ЄС.
Таким чином, українці зможуть їздити до країн ЄС без віз з 11 червня.