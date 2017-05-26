Президент подписал указ о реализации права украинцев на безвизовые поездки в ЕС (дополнено)

“Именно здесь в Одессе я должен подписать указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами завоеванного нами права на безвизовые поездки в ЕС. Украинцам не надо будет больше унизительно стоять в очередях в консульские учреждения или визовые пункты, не надо будет платить визовые сборы и услуги посредников, не надо будет тратить время и деньги на бюрократическую работу по сбору ненужных бумаг. Достаточно биометрического украинского паспорта”, — подчеркнул П.Порошенко.

Он добавил, что больше 3,5 млн украинцев уже получили биометрические паспорта.

Напомним, 22 мая решение о предоставлении украинцев права на безвизовые поездки в страны Евросоюза опубликовали в Официальном журнале ЕС.

Таким образом, украинцы смогут ездить в страны ЕС без виз с 11 июня.