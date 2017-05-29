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В ГПСУ рассказали о правилах пересечения границы детьми во время безвиза

Киев • УНН

 • 11376 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Детям, чтобы ездить в Европу без визы, обязательно нужно иметь биометрический загранпаспорт. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В ГПСУ рассказали о правилах пересечения границы детьми во время безвиза

"Чтобы ездить в Европу без визы, обязательно нужно иметь биометрический загранпаспорт гражданина Украины. Такая же норма касается и детей. При этом, паспорт гражданина Украины для выезда за границу детям от рождения и до 16 лет оформляется сроком на 4 года. После 16 лет выдаются паспорта с полным сроком действия - на 10 лет. А вот Украинский со конечно, не биометрическими загранпаспортами, нужно, как и раньше, оформлять визу ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что оформляя документ для поездок ребенка за границу необходимо обратить внимание на то, что до 12 лет дети не сдают отпечатки пальцев, тем не менее такой паспорт сохраняет статус биометрического и дает разрешение на безвизовый въезд в ЕС. Уже с 12 лет эта процедура является обязательной, а подпись ребенка при оформлении паспорта относится, начиная с 14 лет.

Также биометрический паспорт, подтверждение цели и условий пребывания и финансовое обеспечение необходимы в путешествии по умолчанию.

Отдельно в ведомстве отметили, что дети в возрасте от 16 лет и старше имеют право путешествовать в Европу без виз самостоятельно, до 16 лет выезжать за пределы Украины можно только в сопровождении обоих родителей, или в сопровождении одного из родителей или с доверенным лицом, имея при себе нотариально заверенное согласие родителей. Также, если ребенок в возрасте до 16 лет выезжает с одним из родителей (опекунов, усыновителей), то необходимо нотариально заверенное согласие второго родителя (опекуна, усыновителя). В то же время если один из родителей живет за границей, то согласие свидетельствовать о консульских учреждениях МИД Украины. Если один из родителей не хочет подписывать согласие, то спор решается в судебном порядке. Основная цель рассмотрения - доказать, что выезд за границу происходит в интересах самого ребенка.

Как сообщал УНН, Президент подписал указ по реализации права украинцев на безвизовые поездки в ЕС.

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