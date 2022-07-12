В Чорному морі російське корабельне угруповання тримає 16 крилатих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. В Чорному морі російське корабельне угруповання тримає 16 крилатих ракет, готових до запуску по Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативне командування "Південь".
Деталі
Корабельне угруповання ворожих сил, не змінюючи складу, продовжує боротися зі штормом, блокувати судноплавство і загрожувати ракетними ударами 16-ох ракет.
Цитата
"Зберігайте спокій і витримку, дотримуйтесь заходів безпеки, утримуйтесь від публікацій місць влучань ворожих ракет, не орієнтуйте ворога. Не довіряйте ворожій пропаганді, будьте пильними і не давайте шансу колаборантам втілити диверсійні задуми", - додали в командуванні.
Нагадаємо
В Новій Каховці військовослужбовці знищили базу з боєприпасами окупантів