В Чорному морі російське корабельне угруповання тримає 16 крилатих ракет

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Корабельне угруповання ворожих сил, не змінюючи складу, продовжує боротися зі штормом, блокувати судноплавство і загрожувати ракетними ударами 16-ох ракет.

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"Зберігайте спокій і витримку, дотримуйтесь заходів безпеки, утримуйтесь від публікацій місць влучань ворожих ракет, не орієнтуйте ворога. Не довіряйте ворожій пропаганді, будьте пильними і не давайте шансу колаборантам втілити диверсійні задуми", - додали в командуванні.

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