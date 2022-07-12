В Черном море российская корабельная группировка держит 16 крылатых ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Черном море российская корабельная группировка держит 16 крылатых ракет, готовых к запуску по Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативное командование "Юг".
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Корабельная группировка вражеских сил, не меняя состава, продолжает бороться со штормом, блокировать судоходство и угрожать ракетными ударами 16-х ракет.
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"Сохраняйте спокойствие и выдержку, соблюдайте меры безопасности, воздерживайтесь от публикаций мест попаданий вражеских ракет, не ориентируйте врага. Не доверяйте вражеской пропаганде, будьте бдительны и не давайте шансу коллаборантам воплотить диверсионные замыслы", - добавили в командовании.
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