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В Черном море российская корабельная группировка держит 16 крылатых ракет

В Черном море российская корабельная группировка держит 16 крылатых ракет

Киев • УНН

 • 96019 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. В Черном море российская корабельная группировка держит 16 крылатых ракет, готовых к запуску по Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативное командование "Юг".

Детали

Корабельная группировка вражеских сил, не меняя состава, продолжает бороться со штормом, блокировать судоходство и угрожать ракетными ударами 16-х ракет.

Цитата

"Сохраняйте спокойствие и выдержку, соблюдайте меры безопасности, воздерживайтесь от публикаций мест попаданий вражеских ракет, не ориентируйте врага. Не доверяйте вражеской пропаганде, будьте бдительны и не давайте шансу коллаборантам воплотить диверсионные замыслы", - добавили в командовании.

Напомним

В Новой Каховке военнослужащие уничтожили базу с боеприпасами оккупантов

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