В Черном море российская корабельная группировка держит 16 крылатых ракет

Детали

Корабельная группировка вражеских сил, не меняя состава, продолжает бороться со штормом, блокировать судоходство и угрожать ракетными ударами 16-х ракет.

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"Сохраняйте спокойствие и выдержку, соблюдайте меры безопасности, воздерживайтесь от публикаций мест попаданий вражеских ракет, не ориентируйте врага. Не доверяйте вражеской пропаганде, будьте бдительны и не давайте шансу коллаборантам воплотить диверсионные замыслы", - добавили в командовании.

Напомним

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