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В Чернівецькій області ввели особливий режим карантину: закривають вʼїзд та виїзд

В Чернівецькій області ввели особливий режим карантину: закривають вʼїзд та виїзд

Київ • УНН

 • 26654 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Чернівецьку область з 3 по 24 квітня повністю закривають на в'їзд та виїзд для пасажирських транспортних засобів через введення особливого режиму карантину. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук у Facebook, передає УНН.

"Від 00:00 03.04.20 у Чернівецькій області починає діяти особливий режим в’їзду та виїзду громадян і транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на в’їзді та виїзді території Чернівецької області буде встановлено 5 карантинних КПП поблизу стаціонарних дорожніх поліцейських станцій:

  • с. Звенячин, Заставнівського р-н
  • с. Атаки, Хотинського р-н
  • с. Оршівці, Кіцманського р-н
  • м. Вижниця
  • м. Новодністровськ

"Пости почнуть діяти із 12:00 3 квітня. Із цього моменту будь-який пасажирський транспорт перестануть пропускати", - додав очільник ОДА.

Проте, в’їзд та виїзд буде дозволений для наступних громадян і транспортних засобів:

  • вантажних автомобілів (що перевозить продукти харчування, промислові товари, товари першої необхідності, сільськогосподарську продукцію);
  • транзитних транспортних засобів (без права зупинки та стоянки на території області);
  • транспортних засобів підприємств та організацій, які забезпечують життєдіяльність області;
  • транспортних засобів сільськогосподарського призначення;
  • транспортних засобів фізичних осіб, місця проживання яких зареєстровано в області, або які мешкають в області та повертаються до місця постійного проживання.

"Карантинно-епідеміологічні пости, які діють сьогодні в окремих населених пунктах області (у селах Колінківці Хотинського району, Лужани Кіцманського району, Чагор Глибоцького району, Великий Кучурів Сторожинецького району) буде знято", - резюмував Осачук.

Раніше Осачук повідомляв, що за 2 квітня на Буковині було виявлено 28 нових випадків коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за мільйон осіб

Нагадаємо, станом на вечір 2 квітня в Україні підтверджено 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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