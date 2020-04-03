В Чернівецькій області ввели особливий режим карантину: закривають вʼїзд та виїзд

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Чернівецьку область з 3 по 24 квітня повністю закривають на в'їзд та виїзд для пасажирських транспортних засобів через введення особливого режиму карантину. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук у Facebook, передає УНН.