В Чернівецькій області ввели особливий режим карантину: закривають вʼїзд та виїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Чернівецьку область з 3 по 24 квітня повністю закривають на в'їзд та виїзд для пасажирських транспортних засобів через введення особливого режиму карантину. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук у Facebook, передає УНН.
"Від 00:00 03.04.20 у Чернівецькій області починає діяти особливий режим в’їзду та виїзду громадян і транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на в’їзді та виїзді території Чернівецької області буде встановлено 5 карантинних КПП поблизу стаціонарних дорожніх поліцейських станцій:
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- с. Звенячин, Заставнівського р-н
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- с. Атаки, Хотинського р-н
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- с. Оршівці, Кіцманського р-н
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- м. Вижниця
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- м. Новодністровськ
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"Пости почнуть діяти із 12:00 3 квітня. Із цього моменту будь-який пасажирський транспорт перестануть пропускати", - додав очільник ОДА.
Проте, в’їзд та виїзд буде дозволений для наступних громадян і транспортних засобів:
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- вантажних автомобілів (що перевозить продукти харчування, промислові товари, товари першої необхідності, сільськогосподарську продукцію);
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- транзитних транспортних засобів (без права зупинки та стоянки на території області);
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- транспортних засобів підприємств та організацій, які забезпечують життєдіяльність області;
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- транспортних засобів сільськогосподарського призначення;
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- транспортних засобів фізичних осіб, місця проживання яких зареєстровано в області, або які мешкають в області та повертаються до місця постійного проживання.
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"Карантинно-епідеміологічні пости, які діють сьогодні в окремих населених пунктах області (у селах Колінківці Хотинського району, Лужани Кіцманського району, Чагор Глибоцького району, Великий Кучурів Сторожинецького району) буде знято", - резюмував Осачук.
Раніше Осачук повідомляв, що за 2 квітня на Буковині було виявлено 28 нових випадків коронавірусу.
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