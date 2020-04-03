В Черновицкой области ввели особый режим карантина: закрывают въезд и выезд
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Черновицкую область с 3 по 24 апреля полностью закрывают на въезд и выезд для пассажирских транспортных средств из-за введения особого режима карантина. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook, передает УНН.
“От 00:00 03.04.20 в Черновицкой области начинает действовать особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на въезде и выезде территории Черновицкой области будет установлено 5 карантинных КПП вблизи стационарных дорожных полицейских станций:
-
- с. Звенячин, Заставнивского р-н
-
- с. Атаки, Хотинского р-н
-
- с. Оршовцы, Кицманского р-н
-
- м. Вижница
-
- м. Новоднестровск
-
“Посты начнут действовать с 12:00 3 апреля. С этого момента любой пассажирский транспорт перестанут пропускать”, — добавил глава ОГА.
Однако, въезд и выезд будет разрешен для следующих граждан и транспортных средств:
-
- грузовых автомобилей (перевозящий продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию);
-
- транзитных транспортных средств (без права остановки и стоянки на территории области);
-
- транспортных средств предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области;
-
- транспортных средств сельскохозяйственного назначения;
-
- транспортных средств физических лиц, места жительства которых зарегистрировано в области, или которые живут в области и возвращаются к месту постоянного проживания.
-
“Карантинный-эпидемиологические посты, которые действуют сегодня в отдельных населенных пунктах области (в селах Колинковцы Хотинского района, Лужаны Кицманского района, Чагор Глыбоцкого района, Большой Кучуров Сторожинецкого района) будет снят”, — резюмировал Осачук.
Ранее Осачук сообщал, что за 2 апреля на Буковине было обнаружено 28 новых случаев коронавирусом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за миллион человек
Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля в Украине подтверждены 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.