В Чехії через локдаун скасована реконструкція битви під Аустерліцем

Зазначається, що епідеміологічні обмеження, введені владою Чехії для боротьби з пандемією, внесли істотні корективи в програму заходів, приурочених до 215-ї річниці битви під Аустерліцем, в якій армія Наполеона здобула перемогу над австрійськими та російськими військами.

Скасовано традиційна реконструкція битви біля села Тварожна, заяви на участь в якій направили близько 1500 людей з 15 країн світу. У 2019 року в “битві” взяло участь близько 1000 реконструкторів у військовій формі, за діями яких спостерігало 12 тисяч глядачів.

На даний час програма заходів, присвячених “Битві трьох імператорів”, обмежена одним днем — це субота, 28 листопада. Вона включає вітання сходу сонця на пагорбі Журань, символічний військовий парад і марш до пам’ятника Могила світу.

Нагадаємо, 2 грудня 1805 року французька армія на чолі з Наполеоном Бонапартом завдала поразки перевершуючим за чисельністю військам російського імператора Олександра I та австрійського імператора Франца II.

Як повідомляв УНН, в жовтні Чехія стала другою країною Євросоюзу, на всій території якої через пандемію тимчасово закрилися більшість дрібних магазинів і підприємств по наданню послуг, а жителям дозволено залишати домівки тільки при необхідності.