В Чехии из-за локдауна отменена реконструкция битвы под Аустерлицем
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Чехии из-за усиленного карантина в связи с COVID-19 отменена реконструкция битвы под Аустерлицем, приуроченная к ее 215-летию. Об этом сообщает “Чешское радио”, передает УНН.
Отмечается, что эпидемиологические ограничения, введенные властями Чехии для борьбы с пандемией, внесли существенные коррективы в программу мероприятий, приуроченных к 215-й годовщине битвы под Аустерлицем, в которой армия Наполеона одержала победу над австрийскими и российскими войсками.
Отменена традиционная реконструкция битвы у села Тварожна, заявки на участие в которой направили около 1500 человек из 15 стран мира. В 2019 году в “битве” приняло участие около 1000 реконструкторов в военной форме, за действиями которых наблюдали 12 тысяч зрителей.
В настоящее время программа мероприятий, посвященных “Битве трех императоров”, ограничена одним днем — это суббота, 28 ноября. Она включает приветствие восхода солнца на холме Журань, символический военный парад и марш к памятнику Могила мира.
Напомним, 2 декабря 1805 года французская армия во главе с Наполеоном Бонапартом нанесла поражение превосходящим по численности войскам российского императора Александра I и австрийского императора Франца II.
Как сообщал УНН, в октябре Чехия стала второй страной Евросоюза, на всей территории которой из-за пандемии временно закрылись большинство мелких магазинов и предприятий по оказанию услуг, а жителям разрешено покидать дома только при необходимости.