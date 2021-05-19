В Чаді сталися зіткнення сил безпеки з протестувальниками: 5 осіб загинули

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 3158 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 25551 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 77265 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 161237 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 194602 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 174090 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 167121 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114459 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89121 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 225553 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 50757 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 63388 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 72453 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 89263 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 29839 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 193194 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 225559 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 315603 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 479011 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 461813 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 1980 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 30013 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 45258 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 49819 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 49602 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

В Чаді сталися зіткнення сил безпеки з протестувальниками: 5 осіб загинули

Київ • УНН

 • 12792 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Сили безпеки Чаду застосували сльозогінний газ і кийки для розгону протестуючих, які вийшли на вулиці столиці Нджамени в середу, щоб засудити військове захоплення влади в країні після смерті президента Ідрісса Дебі на полі бою. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

В Чаді сталися зіткнення сил безпеки з протестувальниками: 5 осіб загинули

Деталі

Невеликі групи протестуючих палили шини та французькі прапори, а деякі з них вступили в запеклі сутички з поліцією. За даними коаліції громадянського суспільства Вакіт Тамма, було заарештовано близько 30 осіб.

Представник поліції Амані Іссак Азіна підтвердив, що мали місце арешти і "вандалізм".

У вуличних зіткненнях загинули не менше п'яти осіб.

"Демонстранти, які мирно протестують проти насильницького захоплення влади... були жорстоко розігнані добре озброєними військами", - сказав Махамат Нур Ібеду, один з лідерів Вакіт Тамма.

Лідер опозиції Ясін Абдераман Сакіне, президент Партії реформістів, був серед заарештованих під час протестів, повідомив представник партії.

Ситуація в країні

Смерть Дебі під час боїв з північними повстанцями минулого місяця викликала хаос в Чаді, який є ключовим союзником західних держав в боротьбі з ісламістами в Африці.

Син Дебі, Махамат Ідрісс Дебі, розпустив парламент після смерті батька і очолив військову раду. Він пообіцяв провести демократичні вибори протягом 18 місяців.

Опозиційні політики засудили цей крок, як переворот. Сили безпеки неодноразово стикалися з протестуючими, що закликають повернення до цивільного правління і розриву з колишнім колоніальним правителем - Францією, викликаючи побоювання, що затяжні заворушення в Чаді можуть дестабілізувати весь регіон.

Франція підтримала військовий переворот в Чаді.

Президент Демократичної Республіки Конго Фелікс Чісекеді, голова Африканського союзу, теж підтримав військовий переворот у вівторок, але сказав, що правляча рада повинна провести вибори через 18 місяців.

"У такій безладній ситуації краще відновити контроль твердою рукою. Але це не означає, що Перехідна військова рада має карт-бланш від Африканського союзу і міжнародного співтовариства ", - цитують Чісекеді французькі ЗМІ під час його виступу в Парижі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94