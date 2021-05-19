В Чаді сталися зіткнення сил безпеки з протестувальниками: 5 осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Сили безпеки Чаду застосували сльозогінний газ і кийки для розгону протестуючих, які вийшли на вулиці столиці Нджамени в середу, щоб засудити військове захоплення влади в країні після смерті президента Ідрісса Дебі на полі бою. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Невеликі групи протестуючих палили шини та французькі прапори, а деякі з них вступили в запеклі сутички з поліцією. За даними коаліції громадянського суспільства Вакіт Тамма, було заарештовано близько 30 осіб.
Представник поліції Амані Іссак Азіна підтвердив, що мали місце арешти і "вандалізм".
У вуличних зіткненнях загинули не менше п'яти осіб.
"Демонстранти, які мирно протестують проти насильницького захоплення влади... були жорстоко розігнані добре озброєними військами", - сказав Махамат Нур Ібеду, один з лідерів Вакіт Тамма.
Лідер опозиції Ясін Абдераман Сакіне, президент Партії реформістів, був серед заарештованих під час протестів, повідомив представник партії.
Ситуація в країні
Смерть Дебі під час боїв з північними повстанцями минулого місяця викликала хаос в Чаді, який є ключовим союзником західних держав в боротьбі з ісламістами в Африці.
Син Дебі, Махамат Ідрісс Дебі, розпустив парламент після смерті батька і очолив військову раду. Він пообіцяв провести демократичні вибори протягом 18 місяців.
Опозиційні політики засудили цей крок, як переворот. Сили безпеки неодноразово стикалися з протестуючими, що закликають повернення до цивільного правління і розриву з колишнім колоніальним правителем - Францією, викликаючи побоювання, що затяжні заворушення в Чаді можуть дестабілізувати весь регіон.
Франція підтримала військовий переворот в Чаді.
Президент Демократичної Республіки Конго Фелікс Чісекеді, голова Африканського союзу, теж підтримав військовий переворот у вівторок, але сказав, що правляча рада повинна провести вибори через 18 місяців.
"У такій безладній ситуації краще відновити контроль твердою рукою. Але це не означає, що Перехідна військова рада має карт-бланш від Африканського союзу і міжнародного співтовариства ", - цитують Чісекеді французькі ЗМІ під час його виступу в Парижі.