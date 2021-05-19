В Чаде произошли столкновения сил безопасности с протестующими: 5 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Силы безопасности Чада применили слезоточивый газ и дубинки для разгона протестующих, вышедших на улицы столицы Нджамены в среду, чтобы осудить военный захват власти в стране после смерти президента Идрисса Деби на поле боя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Небольшие группы протестующих жгли шины и французские флаги, а некоторые из них вступили в ожесточенные столкновения с полицией. По данным коалиции гражданского общества Вакит Тамма, было арестовано около 30 человек.
Представитель полиции Амани Иссак Азина подтвердил, что имели место аресты и "вандализм".
В уличных столкновениях погибли не менее пяти человек.
"Демонстранты, которые мирно протестуют против насильственного захвата власти... были жестоко разогнаны хорошо вооруженными войсками", - сказал Махамат Нур Ибеду, один из лидеров Вакит Тамма.
Лидер оппозиции Ясин Абдераман Сакине, президент Партии реформистов, был среди арестованных во время протестов, сообщил представитель партии.
Ситуация в стране
Смерть Деби во время боев с северными повстанцами в прошлом месяце вызвала хаос в Чаде, который является ключевым союзником западных государств в борьбе с исламистами в Африке.
Сын Деби, Махамат Идрисс Деби, распустил парламент после смерти отца и возглавил военный совет. Он пообещал провести демократические выборы в течение 18 месяцев.
Оппозиционные политики осудили этот шаг, как переворот. Силы безопасности неоднократно сталкивались с протестующими, призывающих возвращение к гражданскому правлению и разрыву с бывшим колониальным правителем - Францией, вызывая опасения, что затяжные беспорядки в Чаде могут дестабилизировать весь регион.
Франция поддержала военный переворот в Чаде.
Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, глава Африканского союза, тоже поддержал военный переворот во вторник, но сказал, что правящий совет должен провести выборы через 18 месяцев.
"В такой беспорядочной ситуации лучше восстановить контроль твердой рукой. Но это не значит, что Переходной военный совет имеет карт-бланш от Африканского союза и международного сообщества", - цитируют Чисекеди французские СМИ во время его выступления в Париже.