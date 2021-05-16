В Бразилії від раку помер мер міста Сан-Паулу

Деталі

41-річний мер Сан-Паулу боровся з раком упродовж двох років.

Бруно Ковас проходив лікування в клініці з 2019 року, після того, як у нього виявили пухлину між стравоходом і шлунком, яка вже поширилася на печінку. У лютому лікарі заявили, що з'явилися нові докази хвороби. Він був госпіталізований 2 травня.

Ковас займав пост мера з 2018 року. Він був обраний на чотирирічний термін в кінці 2020 року, набравши майже 60% голосів.

Доповнення

7 травня в Москві на 101 році життя помер колишній секретар ЦК КПРС з питань ідеології та аграрної політики, народний депутат СРСР Єгор Лігачов.