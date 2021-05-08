У Москві помер колишній секретар ЦК КПРС Єгор Лігачов
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У п'ятницю, 7 травня, в Москві на 101 році життя помер колишній секретар ЦК КПРС з питань ідеології та аграрної політики, народний депутат СРСР Єгор Лігачов. Про це пише УНН з посиланням на ТАСС.
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Відзначається, що незадовго до смерті Лігачов був госпіталізований в столичну Центральну клінічну лікарню, де періодично проходив підтримуючу терапію.
За даними Telegram-каналу Mash, причиною смерті Лігачова стала двостороння пневмонія. Повідомляється, що політик перебував в медустанові на ШВЛ.
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Лігачов народився 29 листопада 1920 року в Томській області, почесним громадянином якої він був. Із 1983-го до 1990 року був секретарем ЦК КПРС.
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