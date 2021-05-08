В Москве умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В пятницу, 7 мая, в Москве на 101 году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС по вопросам идеологии и аграрной политики, народный депутат СССР Егор Лигачев. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.
Детали
Отмечается, что незадолго до смерти Лигачев был госпитализирован в столичную Центральную клиническую больницу, где периодически проходил поддерживающую терапию.
По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти Лигачева стала двусторонняя пневмония. Сообщается, что политик находился в медучреждении на ИВЛ.
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Лигачев родился 29 ноября 1920 в Томской области, почетным гражданином которой он был. С 1983 до 1990 года был секретарем ЦК КПСС.
Напомним
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