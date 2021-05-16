В Бразилии от рака умер мэр города Сан-Паулу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В одной из больниц бразильского Сан-Паулу от онкозаболевания умер 41-летний мэр города Бруно Ковас, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
41-летний мэр Сан-Паулу боролся с раком в течение двух лет.
Бруно Ковас проходил лечение в клинике с 2019 года, после того, как у него обнаружили опухоль между пищеводом и желудком, которая уже распространилась на печень. В феврале врачи заявили, что появились новые доказательства болезни. Он был госпитализирован 2 мая.
Ковас занимал пост мэра с 2018 года. Он был избран на четырехлетний срок в конце 2020 года, набрав почти 60% голосов.
Дополнение
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