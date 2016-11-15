В Азербайджані хочуть карати за образу президента в інтернеті
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Генпрокурор Азербайджану вніс до парламенту країни пропозицію ввести кримінальну відповідальність за образу президента в інтернеті, передає УНН із посиланням на ВВС.
Відповідно до чинного закону, "паплюження або приниження честі і гідності" президента в ЗМІ, в публічних виступах або відкрито продемонстрованих творах передбачають кримінальну відповідальність.
За образу президента користувачам загрожує штраф в 500-1000 манатів, виправні роботи, або ув'язнення до двох років.
Покарання за образи на адресу глави Азербайджану з фейковий акаунтів чи під неспражніми іменами в соцмережах, будуть суворішими.