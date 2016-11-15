В Азербайджане хотят наказывать за оскорбление президента в интернете
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Генпрокурор Азербайджана внес в парламент страны предложение ввести уголовную ответственность за оскорбление президента в интернете, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Согласно действующему закону, "осквернение или унижение чести и достоинства" президента в СМИ, в публичных выступлениях или открыто продемонстрированных произведениях предусматривают уголовную ответственность.
За оскорбление президента пользователям грозит штраф в 500-1000 манатов, исправительные работы, или заключение до двух лет.
Наказание за оскорбления в адрес главы Азербайджана с фейковый аккаунтов или под вымышленными именами в соцсетях, будут строже.