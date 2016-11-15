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15 марта, 19:03 • 111000 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154614 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130277 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123353 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108635 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103453 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100080 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129472 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Азербайджане хотят наказывать за оскорбление президента в интернете

В Азербайджане хотят наказывать за оскорбление президента в интернете

Киев • УНН

 • 6468 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Генпрокурор Азербайджана внес в парламент страны предложение ввести уголовную ответственность за оскорбление президента в интернете, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Согласно действующему закону, "осквернение или унижение чести и достоинства" президента в СМИ, в публичных выступлениях или открыто продемонстрированных произведениях предусматривают уголовную ответственность.

За оскорбление президента пользователям грозит штраф в 500-1000 манатов, исправительные работы, или заключение до двух лет.

Наказание за оскорбления в адрес главы Азербайджана с фейковый аккаунтов или под вымышленными именами в соцсетях, будут строже.

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