В Австралії випав сніг

На острові Тасманія похолодало та почав йти сніг. Зараз у Південній півкулі закінчується перший місяць осені.

Coming down at Great Lake, Tasmania this evening! ❄❄❄



Image: Great Lake Hotel. Tasmania pic.twitter.com/U1umtDMZqi

— SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 25 марта 2019 г.

Nice to see Ben Lomond, Tasmania starting to turn white! It is exciting that Winter is getting closer! ❄❄❄



Video: Ben Lomond Snow Sports pic.twitter.com/MRN6KtzuuZ

— SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 25 марта 2019 г.

Фото і відео надзвичайно події активно викладають користувачі соцмереж.

Як повідомляв УНН, на північному заході Австралії вирує потужний тропічний циклон “Вероніка”.



Нагадаємо, на південному сході Австралії у штаті Вікторія випав сніг.