В Австралії випав сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Австралії на острові Тасманія йде сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на Twitter-сторінку Snowsearch australia.
На острові Тасманія похолодало та почав йти сніг. Зараз у Південній півкулі закінчується перший місяць осені.
Coming down at Great Lake, Tasmania this evening! ❄❄❄
Image: Great Lake Hotel. Tasmania pic.twitter.com/U1umtDMZqi
Nice to see Ben Lomond, Tasmania starting to turn white! It is exciting that Winter is getting closer! ❄❄❄
Video: Ben Lomond Snow Sports pic.twitter.com/MRN6KtzuuZ
Фото і відео надзвичайно події активно викладають користувачі соцмереж.
Як повідомляв УНН, на північному заході Австралії вирує потужний тропічний циклон “Вероніка”.
Нагадаємо, на південному сході Австралії у штаті Вікторія випав сніг.