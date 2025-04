В Австралии выпал снег

На острове Тасмания похолодало и начал идти снег. Сейчас в Южном полушарии заканчивается первый месяц осени.

Coming down at Great Lake, Tasmania this evening!



Image: Great Lake Hotel. Tasmania

Nice to see Ben Lomond, Tasmania starting to turn white! It is exciting that Winter is getting closer!



Video: Ben Lomond Snow Sports

Фото и видео чрезвычайно события активно выкладывают пользователи соцсетей.

Как сообщал УНН, на северо-западе Австралии бушует мощный тропический циклон "Вероника".



Напомним, на юго-востоке Австралии в штате Виктория выпал снег.