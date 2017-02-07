В.Ар'єв пояснив послу Німеччини, чому не можна проводити вибори на окупованому Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Голова постійної української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат Володимир Ар’єв закликав Посла ФРН Ернста Райхеля бути обережнішим в заявах щодо можливості проведення виборів на окупованих територіях за наявності там окупантів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Звертаюсь до вельмишановного пана Посла ФРН бути обережнішим в заявах щодо можливості проведення виборів на окупованих територіях за наявності там окупантів. Для того щоб зрозуміти неможливість цього, прошу пана Посла звернутися до резолюцій ПАРЄ - 2132 від 12/10/2016 "Політичні наслідки російської агресії в Україні" (параграф 8) та 2133 від 12/10/2016 "Засоби правого захисту від порушень прав людини на територіях поза контролем української влади" (параграф 14). До того ж, автором останньої резолюції є шановна депутат Бундестагу Марілуїза Бек", - написав нардеп.
Він також звернувся із проханням до посла Німеччини "надалі зважати на вищезгадані документи поважної міжнародної організації".
Як повідомляв УНН, Голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко під час виступу у ВР запропонувала викликати Надзвичайного і Повноважного посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля до МЗС України для спростування його заяви щодо можливості проведення виборів на Донбасі у присутності російських військ.
Крім того, міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступив проти “виборчих фарсів” на Донбасі “під дулами російських автоматів”.
Раніше посол Німеччини повідомив ЗМІ, що вибори на окупованому Донбасі можна провести і без попереднього гарантування безпеки.