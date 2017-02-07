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В.Арьев объяснил послу Германии, почему нельзя проводить выборы на оккупированном Донбассе

Киев • УНН

 • 7772 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Председатель постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев призвал Посла ФРГ Эрнста Райхеля быть осторожнее в заявлениях о возможности проведения выборов на оккупированных территориях при наличии там оккупантов. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

В.Арьев объяснил послу Германии, почему нельзя проводить выборы на оккупированном Донбассе

"Обращаюсь к многоуважаемому господину Послу ФРГ быть осторожнее в заявлениях о возможности проведения выборов на оккупированных территориях при наличии там оккупантов. Для того чтобы понять невозможность этого, прошу господина Посла обратиться к резолюциям ПАСЕ - 2132 от 12/10/2016" Политические последствия российской агрессии в Украине "(пункт 8) и 2133 от 12/10/2016" Средства правовой защиты от нарушений прав человека на территориях вне контроля украинской власти "(пункт 14). К тому же, автором последней резолюции является уважаемая депутат Бундестага Марилуиза Бек", - написал нардеп.

Он также обратился с просьбой к послу Германии "в дальнейшем учитывать вышеупомянутые документы уважаемой международной организации".

Как сообщал УНН, председатель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко во время выступления в ВР предложила вызвать Чрезвычайного и Полномочного посла Германии в Украине Эрнста Райхеля в МИД Украины   для опровержения его заявления о возможности проведения выборов на Донбассе в присутствии российских войск.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил против "избирательных фарсов" на Донбассе "под дулами российских автоматов" .

Ранее посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности.

Украинские Национальные Новости

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