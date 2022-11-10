"В армії рф великі проблеми": Байден про відхід з правого берега Херсонщини

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"Насамперед я знаходжу цікавим те, що вони чекали з цим рішенням – а ми вже давно знали, що вони його ухвалять – до закінчення виборів (у США – ред.). І це рішення – свідчення того факту, що у них, у російської армії, великі проблеми", – сказав Байден.

Нагадаємо

9 листопада міністр оборони рф сергій шойгу наказав вивести російські війська з правобережжя Херсонської області.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що поки що рано говорити про виведення російських військ з Херсона.