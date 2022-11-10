"У армии рф большие проблемы": Байден об отходе с правого берега Херсонской области

Цитата

"Прежде всего я нахожу интересным то, что они ждали с этим решением – а мы уже давно знали, что они его примут – до окончания выборов (в США – ред.). И это решение – свидетельство того факта, что у них, у российской армии, большие проблемы", – сказал Байден.

Напомним

9 ноября министр обороны рф сергий шойгу приказал вывести российские войска с правобережья Херсонской области.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что пока рано говорить о выводе российских войск из Херсона.