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"У армии рф большие проблемы": Байден об отходе с правого берега Херсонской области

"У армии рф большие проблемы": Байден об отходе с правого берега Херсонской области

Киев • УНН

 • 291019 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент США Джо Байден считает, что заявление о выводе российских войск с правого берега Херсонской области было ожидаемым и свидетельствует о больших проблемах армии рф. Об этом он сказал 9 ноября на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс, передает УНН со ссылкой на BBC.

Цитата

"Прежде всего я нахожу интересным то, что они ждали с этим решением – а мы уже давно знали, что они его примут – до окончания выборов (в США – ред.). И это решение – свидетельство того факта, что у них, у российской армии, большие проблемы", – сказал Байден.

Напомним

9 ноября министр обороны рф сергий шойгу приказал вывести российские войска с правобережья Херсонской области.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что пока рано говорить о выводе российских войск из Херсона.

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