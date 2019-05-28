В АП назвали топових людей у команді Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Топовими людьми в команді нового Президента України Володимира Зеленського є голова Адміністрації Президента Андрій Богдан, перший заступник голови – Сергій Трофімов, а також помічники Президента Сергій Шефір (перший помічник) і Андрій Єрмак, причому найбільшою довірою Зеленського з-поміж них користуються Богдан і Шефір. Про це розповів заступник глави Адміністрації президента Кирило Тимошенко в інтерв’ю НВ, передає УНН.
"(Перший заступник голови АПУ Сергій Трофімов і помічники Президента Сергій Шефір і Андрій Єрмак – ред.) – це близькі до Президента люди. Це топові фігури біля Президента. Вони в принципі разом з ним формують його зустрічі. Коли не може бути присутнім президент – в силу того, що накладається на іншу зустріч, - уповноважені зустрічатися з людьми Шефір, Єрмак і Богдан", - зазначив Тимошенко.
При цьому він уточнив, що в команді голови держави є "топ-двійка" людей – це Богдан і Шефір, які є рівнозначними за довірою Президента і яких він уповноважує проводити якісь зустрічі.
Нагадаємо, 21 травня Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником.