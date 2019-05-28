В АП назвали топовых людей в команде Зеленского

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 34952 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 55595 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 72468 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 86370 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121977 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111344 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137568 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144606 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130119 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130191 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В АП назвали топовых людей в команде Зеленского

В АП назвали топовых людей в команде Зеленского

Киев  •  УНН

 • 16599 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Топовыми людьми в команде нового Президента Украины Владимира Зеленского является глава Администрации Президента Андрей Богдан, первый заместитель председателя - Сергей Трофимов, а также помощники Президента Сергей Шефир (первый помощник) и Андрей Ермак, причем наибольшим доверием Зеленского среди них пользуются Богдан и Шефир. Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко в интервью НВ, передает УНН.

"(Первый заместитель главы АПУ Сергей Трофимов и помощники Президента Сергей Шефир и Андрей Ермак - ред.) - это близкие к Президенту люди. Это топовые фигуры у Президента. Они в принципе с ним формируют его встречи. Когда не может присутствовать Президент - в силу того, что накладывается на другую встречу, - уполномоченные встречаться с людьми Шефир, Ермак и Богдан", - отметил Тимошенко.

При этом он уточнил, что в команде главы государства является "топ-двойка" людей - это Богдан и Шефир, которые являются равнозначными по доверию Президента и которых он уполномочивает проводить какие-то встречи.

Напомним, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником.

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