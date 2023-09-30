В Англії затримали двох людей, які зрубали відоме дерево

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Великій Британії затримали 60-річного чоловіка та 16-річного підлітку після того, як була незаконно вирубана відома визначна пам'ятка Сикамор, повідомляє Sky News, передає УНН.

Деталі

Британська поліція дуже серйозно ставиться до вандалізму. Дереву було кілька сотень років, а також при падінні пошкодило знамениту Адріанову стіну.

Згодом підлітка відпустили під заставу.

Цитата

«Я сподіваюся, що цей другий арешт демонструє, наскільки серйозно ми ставимося до цієї ситуації та наше постійне зобов’язання знайти винних і притягнути їх до відповідальності», — сказала головний інспектор детективу Ребекка Фенні-Мензіс.

Місцевий паб і підприємства пропонують винагороду розміром до 2000 фунтів стерлінгів будь-якій особі, яка надасть інформацію поліції Нортумбрії, яка призведе до арешту та засудження того, хто винний у вирубці.

Довідка

Дереву 300 років, і воно було посаджено між 1860 і 1890 роками, згідно з Національним фондом. Він також відомий як «Дерево Робін Гуда» після того, як він фігурував у голлівудському фільмі 1991 року «Робін Гуд: Принц злодіїв», у якому знімалися Кевін Костнер і Морган Фрімен.

Додамо 

Дерев зрубали напередодні, це стало несподіванкою для місецвих та поліції. 

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