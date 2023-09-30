В Англії затримали двох людей, які зрубали відоме дерево

Деталі

Британська поліція дуже серйозно ставиться до вандалізму. Дереву було кілька сотень років, а також при падінні пошкодило знамениту Адріанову стіну.

Згодом підлітка відпустили під заставу.

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«Я сподіваюся, що цей другий арешт демонструє, наскільки серйозно ми ставимося до цієї ситуації та наше постійне зобов’язання знайти винних і притягнути їх до відповідальності», — сказала головний інспектор детективу Ребекка Фенні-Мензіс.

Місцевий паб і підприємства пропонують винагороду розміром до 2000 фунтів стерлінгів будь-якій особі, яка надасть інформацію поліції Нортумбрії, яка призведе до арешту та засудження того, хто винний у вирубці.

Довідка

Дереву 300 років, і воно було посаджено між 1860 і 1890 роками, згідно з Національним фондом. Він також відомий як «Дерево Робін Гуда» після того, як він фігурував у голлівудському фільмі 1991 року «Робін Гуд: Принц злодіїв», у якому знімалися Кевін Костнер і Морган Фрімен.

Додамо

Дерев зрубали напередодні, це стало несподіванкою для місецвих та поліції.