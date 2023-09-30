В Англии задержали двух человек, которые срубили известное дерево
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Великобритании задержали 60-летнего мужчину и 16-летнего подростка после того, как была незаконно вырублена известная достопримечательность Сикамор, сообщает Sky News, передает УНН.
Детали
Британская полиция очень серьезно относится к вандализму. Дереву было несколько сотен лет, а также при падении повредило знаменитую Адрианову стену.
Впоследствии подростка отпустили под залог.
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«Я надеюсь, что этот второй арест демонстрирует, насколько серьезно мы относимся к этой ситуации и наше постоянное обязательство найти виновных и привлечь их к ответственности», — сказала главный инспектор детектива Ребекка Фэнни-Мэнзис.
Местный паб и предприятия предлагают вознаграждение в размере до 2000 фунтов стерлингов любому лицу, которое предоставит информацию полиции Нортумбрии, которая приведет к аресту и осуждению того, кто виновен в вырубке.
Справка
Дереву 300 лет, и оно было посажено между 1860 и 1890 годами, согласно Национальному фонду. Он также известен как «Дерево Робин Гуда» после того, как он фигурировал в голливудском фильме 1991 года «Робин Гуд: Принц воров», в котором снимались Кевин Костнер и Морган Фримен.
Добавим
Деревья срубили накануне, это стало неожиданностью для городских и полиции.