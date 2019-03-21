В Амстердамі на станції метро стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Амстердамі через сильні пошкодження від вибуху, закрита одна станція метро. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт метро Амстердаму.
На одній із станцій метрополітену в Амстердамі стався вибух. Через сильне пошкодження станції, вона не може використовуватись на даний момент.
У вибуху підозрюються двоє злочинців, які наразі перебувають у бігах.
За попередніми даними, мета злочинців — банкомат.
Розслідування триває.
Нагадаємо, зіткнення двох порожніх поїздів сталося в ніч проти понеділка в метро Гонконгу, їх машиністи постраждали.